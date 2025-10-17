БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"

Мартин Гицов
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Президентът на САЩ настоя войната в Украйна да приключи без доставки на далекобойни ракети. Киев търси гаранции за сигурност и подкрепа от Вашингтон

тръмп
Снимка: БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп прие тази вечер колегата си Володимир Зеленски в Белия дом за разговори, доминирани от искането на Киев да получи далекобойни ракети "Томахоук". Домакинът обаче е фокусиран върху предстоящата му среща с Владимир Путин в Будапеща, което повишава вероятността украинският лидер да не получи желаното, отбелязва Ройтерс. Трябва да постигнем прекратяване на войната в Украйна, настоя Тръмп и изрази надежда това да стане без да се мисли за "Томахоук".

На предстоящата руско-американска среща на върха в Будапеща е малко вероятно да се стигне до разговори лице в лице между Путин и Зеленски, коментира Доналд Тръмп. Участието на Зеленски в Будапеща ще бъде определено допълнително, посочи американския президент, който призна, че между сегашните лидери на Украйна и Русия има лична непоносимост. Той похвали унгарския лидер Виктор Орбан като добър лидер, който управлява страната си добре, без да има проблемите, с които се сблъскват други държави. Искаме да е удобно за всички, посочи Тръмп и изрази надежда, че войната може да приключи без да се стига до доставки на ракети Томахоук за Украйна.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Нуждаем се от "Томахоук" и от много други оръжия, които изпращаме на Украйна. Точно това е една от причините да искаме край на войната Говорим за голям брой много мощни оръжия. Това е едно от нещата за които ще говорим. Дано да можем да приключим войната без да мислим за "Томахоук".

Американският президент определи евентуални доставки на "Томахоук" за Киев като "ескалация" и заяви, че ще обсъди прекратяване на конфликта и с Китай. Той изрази увереност, че и двете страни искат мир, но не изключи възможността Путин да се опитва да спечели време. Зеленски отбеляза, че е готов за преговори във всякакъв формат, но посочи, че е необходим натиск върху Путин за прекратяване на агресията.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Разбираме, че Путин не е готов, мисля че не е готов за мир, но съм уверен, че с ваша помощ можем да спрем тази война."

снимки: БТА, БГНЕС

Гаранциите за сигурност са важен въпрос за Украйна, посочи украинският лидер. В отговор на въпрос дали е готов да се откаже от членство в НАТО за край на войната Зеленски посочи, че присъединяването към Алианса е важен въпрос за неговите сънародници и решението зависи от тях и съюзниците на Украйна. Той изрази желание да получи двустранни гаранции за сигурност от страна на Тръмп.

Путин трябваше да е спечелил войната за една седмица, ако руските танкове не бяха затънали в калта, отбеляза американският президент по повод коментара си за Русия като "хартиен тигър". На война трябва да имаш и малко късмет, допълни Тръмп.

#среща Тръмп - Зеленски #Белия дом  #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна

