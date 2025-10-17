БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

Не мисля, че Путин е готов, но с ваша помощ конфликтът ще спре, каза Зеленски на американския си колега

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Ето и част от първите думи на двама лидери:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че вървим напред, нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи."

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Поздравявам ви за успеха с примирието в Близкия изток, тази победа може би ще помогне да приключи войната. Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте."

Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария, като заяви, че срещата може да е "двойна" и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски". Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан:

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва, каза още Доналд Тръмп.

Няма значение дали форматът ще бъде двустранен или тристранен, заяви от своя страна Зеленски.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа на Украйна при тези ежедневни нападения е да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение".

"Надяваме се войната да приключи преди да мислим за "Томахоук", отговори Тръмп на въпрос ще изпратят ли все пак САЩ ракетите с далечен обсег на Украйна.

Вижте още и коментара на международния редактор Тоня Димитрова

#срещата в Белия дом #среща Тръмп - Зеленски #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
3
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
4
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Русия

В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук" Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 04:32 мин.
Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп
Чете се за: 01:37 мин.
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
Чете се за: 03:55 мин.
Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ