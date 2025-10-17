Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Ето и част от първите думи на двама лидери:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че вървим напред, нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи." Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Поздравявам ви за успеха с примирието в Близкия изток, тази победа може би ще помогне да приключи войната. Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте."

Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария, като заяви, че срещата може да е "двойна" и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски". Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан:

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва, каза още Доналд Тръмп.

Няма значение дали форматът ще бъде двустранен или тристранен, заяви от своя страна Зеленски.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа на Украйна при тези ежедневни нападения е да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение".

"Надяваме се войната да приключи преди да мислим за "Томахоук", отговори Тръмп на въпрос ще изпратят ли все пак САЩ ракетите с далечен обсег на Украйна.

