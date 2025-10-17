БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Доставките на ракети "Томахоук" значително ще разширят ударните способности на Украйна, като тя ще може да поразява цели дълбоко в руска територия. Потенциалните мишени са военни бази, логистични възли, летища и командни центрове, които сега са недостижими за украинските сили. "Томахоук" е далекобойна крилата ракета, лети с дозвукова скорост при прецизно насочване, изстрелвана е обикновено от кораби и подводници.

Съществува установка за наземно вертикално изстрелване MK-41, съвместима с множество видове ракети, включително "Томахоук". Преди обяда с Доналд Тръмп, Володимир Зеленски се срещна с представители на "Локхийд Мартин" и на компанията "Рейтиън", която произвежда "Томахоук".

"Вече виждаме, че Москва бърза да подновява преговорите веднага щом чуе за ракети "Томахоук", заяви Зеленски.

Производителят "Рейтиън" доставя варианти с наземно и морско изстрелване. "Томахоук" достига до цели на разстояние между 1250 и 2500 километра в зависимост от модификацията, дори и през тежко защитено въздушно пространство. Всяка ракета е дълга около 6 метра, с размах на крилата около 2,60 и тегло тон и половина.

Може да носи ядрена или конвенционална бойна глава. Според анализи, ходовете на Путин са насочени към осуетяване или отлагане на трансфер на "Томахоук" към Украйна.

"Изглежда, че това е проблем, към който Русия се отнася сериозно. Затова е логично това да е правилен ход за Съединените щати. Ако в нещо Русия вижда заплаха, нещо значимо и способно да окаже въздействие върху възможностите ѝ да води войната, то това е силен аргумент за оказване на такава подкрепа на Киев", каза Киър Джайлс - консултант към "Чатъм хаус".

Междувременно след разговора с Путин, позицията на американския президент стана по-уклончива.

"Тези ракети са много мощни, много точни и много добри, но ние също се нуждаем от тях, така че не знам какво можем да направим по въпроса", заяви Доналд Тръмп.

Според бюджета на Пентагона догодина е планирана покупката на 57 ракети при средна цена от милион и 300 хиляди всяка. Най-модерната версия е блок 4, която може да лети с часове и позволява обмен на данни за получаване на актуализирана информация за мисията и корекции на курса. Още при Блок Три е въведена по-съвършена електроника за координирани нападения.

