Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)

Двама младежи на 16 години пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе тази вечер. Катастрофата е станала малко след 17:00 часа в кв. "Здравец Изток", на кръстовище на един от натоварените булеварди в града – "Липник".

Младежите се движили на тротинетката по локалното платно, успоредно на булеварда, когато били блъснати от завиващ надясно по улица "Братислава" автомобил. Двете момчета са откарани в болница.

Едното от тях е само с повърхностни наранявания. Скенерът не е установил черепно-мозъчна травма. Състоянието на другото момче тепърва се установява. Предстои да бъде взето решение дали да останат за болнично лечение.