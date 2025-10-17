БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
Двама младежи на 16 години пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе тази вечер. Катастрофата е станала малко след 17:00 часа в кв. "Здравец Изток", на кръстовище на един от натоварените булеварди в града – "Липник".

Младежите се движили на тротинетката по локалното платно, успоредно на булеварда, когато били блъснати от завиващ надясно по улица "Братислава" автомобил. Двете момчета са откарани в болница.

Едното от тях е само с повърхностни наранявания. Скенерът не е установил черепно-мозъчна травма. Състоянието на другото момче тепърва се установява. Предстои да бъде взето решение дали да останат за болнично лечение.

#инцидент с тротинетка #пострадали младежи #Русе

