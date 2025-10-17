Найден Найденов: Присъствието на Матей Казийски е достатъчно да мотивира всички да дадат максимума

Треньорът на волейболния вицешампион Локомотив-Авиа Найден Найденов говори предимно за звездното попълнение на тима Матей Казийски, който ще играе за пловдивчани в мачовете за Суперкупата на България. Локомотив-Авиа ще се изправи среущ Нефтохимик. Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Берое 2016 (Стара Загора) и Левски София.

"Много пъти споменаваме, че това е от голямо значение - че Матей Казийски е в нашия отбор. Само присъствието му в отбора е достатъчно, за да мотивира всички да дадат максимума. Безспорно е, че той е от голям плюс за отбора. имаше вероятност той да остане и по-дълго при нас, но така се стекоха нещата. Не съжаляваме, защото дори и дори кратко присъствие събуди много голям интерес у волейболната общественост, като се прибави и представянето на световното първенство, което беше уникално. Има вариант за връщане на Казийски през пролетта. Той каза, че ако се върне в България, ще дойде в Локомотив. Ако иска, винаги е добре дошъл. Защото той се чувства добре тук, самата атмосфера беше отлична и каза, че се чувства на мястото си. Той се отнасяше по най-добрия и приятелски начин към играчи, за да не се чувстват те потиснати от него. Помагаше им всяка една минута, което му прави чест", каза бившият национален селекционер.

"Имаме си резервен вариант за посрещач, купихме Кристиян Алексов, имаме и едно-две млади момчета. Имаме заместници на Казийски", уточни той как ще компенсират отсъствието на Казийски.

"Мисля, че нашият отбор направи нормална подготовка, доволен съм и от последната контрола. Всеки отбор си има и хубави неща, и слабости, всеки ще се бори да спечели. Надявам се ние да покажем максимума от това, което правихме на тренировъчния процес, за да се развият нещата по най-добрия начин. Залагаме на всеки един елемент и най-важното - на това, с което миналата година стигнахме до финал - на колектива и отборната игра. Идеята е да надградим и да вървим напред. Това е за целия град Пловдив, който е ентусиазиран. Не е лесно, но това е системата, която сме измислили", завърши Найденов.

Вижте цялото интервю във видеото!