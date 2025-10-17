БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Костадин Костадинов: ГЕРБ капитулира пред Пеевски

от БНТ
У нас
Вероятно ще подпишат коалиционно споразувение, смята лидерът на "Възраждане"

ГЕРБ бойкотират сами себе си и показаха чрез лидера си много голяма безпомощност, която се увенча с пълната им капитулация пред Пеевски - това коментира в "Още от деня" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Те официално помолиха Пеевски да влезе в управлението. Вероятно ще подпишат коалиционно споразумение, което ще бъде или твърдо - с включването на ДПС в управлението с министри, или ще бъде меко - от порядъка на това, което направиха с АПС - ДПС официално ще подкрепят, е получат някакви постове, примерно в парламентарните комисии като председатели, но и в двата случая ДПС станаха старши партньор на ГЕРБ".

Според Костадинов ако "гневната позиция на Борисов от вторник" е била истинска, е трябвало да приключи с оттегляне на ГЕРБ от управлението и отиване на избори.

"Борисов досега три пъти го е правил това нещо и е печелил. След това избирателите му увеличиха доверието към него, в настоящия момент обаче той показа, че няма тази свобода на действие".

Определи като прибързан ход освобождаването на директора на МВР - Пазарджик:

"Най-вероятно ще отиде в друга служба и след година-година и половина, когато всичко е забравено, ще се върне отново. Трябваше министърът да си отиде, не той. В Пазарджик имаше дивашко купуване на гласове - всички го видяха. И какво от това - нищо. Изборите обаче в самия изборен ден, самото гласуване, там фалшификации нямаше, защото имаше освен присъстващите, по двама по трима от партии. Проблемите не бяха в избирателните секции, а отвън - първият е купуването на гласове, вторият - че 70% от пазарджиклии не излязоха да гласуват".

По думите му хората са отчаяни и не виждат надежда: "Трудно е когато един човек се е излъгал 10 пъти, да му обещаеш, че на единадесетия няма да се излъже".

"Възраждане" има ръст - при следващи избори очакват да имат над 370 000 гласа или над 40 депутати, но това не ги задоволява, обясни още Костадинов.

"Трябва да бъдем още по-активни и мобилизращи, защото ние няма на какво друго да разчитаме. Ние не купуваме гласове, зад нас не стоят олигарси и чужди посолства. Няма кой да разговаря с нас - ние сме абсолютно категорични, че трябва да има нови избори".

#"Възраждане" #Костадин Костадинов

