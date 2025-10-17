БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Два златни и четири бронзови медала за СК Русе на силен турнир в Румъния

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Два златни и четири бронзови медала за СК Русе на силен турнир в Румъния
Малките каратисти от Спортен клуб Русе печелят международна слава в престижни състезания. Последният им успех са два златни и четири бронзови медала на силен турнир в Румъния.

Децата на клуба и ученическата спортна школа отново се представиха отлично в Сибиу в конкуренция с клубове от 10 страни.

"Много силно състезание, традиционно стана вече. Ние участваме за пета година и винаги сме имали добри резултати. Тази година имаме двама шампиони и четири бронзови медала, с което изпреварихме 55 от общо участващите клуба в това състезание", каза сенсей Румен Калинов в предаването "България в 60 минути".

"Мисля, че се справих добре и от сорта колко е трудно вече, зависи от човека", сподели Емма Кирова.

"Състезанието се състоеше от 630 участника, като в моята категория бяха 11 на брой, включително и с мен. Категорията е до 45 кг. Имах общо 3 срещи", добави Никол Билчева.

Вижте повече във видеото!

