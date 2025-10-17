Награда Еми за оператора Калин Иванов

Български успех отвъд океана. Операторът и продуцент Калин Иванов, който започна кариерата си в БНТ, спечели петата си награда Еми. Тя се присъжда в особено оспорваната категория за визуално произведение, посветено на изкуствата.

Калин работи за обществената CUNY TV в Ню Йорк. Отличеният му материал е посветен на родения в Куба фотограф Алексис Родригес-Дуарте и на неговия креативен партньор стилистът и сценограф Тико Торес. Тяхната съвместна работа е представена в големи издания и е изложена в институции като Смитсониън.