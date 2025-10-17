БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моите въпроси за €
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Протест на хора със специални потребности в Пловдив срещу нов регламент за шофьорските книжки

Граждани със специални потребности излизат на протест срещу нови законови регламенти по отношение на шофьорските документи. В Пловдив те се събират пред Транспортната болница, където се помещава специализираната комисия, която ги обслужва.

В протеста участват хора с ограничени двигателни възможности и също така шофьори с глухота. Всъщност това са водачи, които имат телкови решения с различни диагнози, те обаче са принудени периодично да минават през специализирани лекарски комисии, за да си подновяват шофьорските книжки. Казват, че обикновено им дават книжки през 2-3 години при положение, че закона за личните документи позволява тези книжки да бъдат давани за срок до 10 години за любителските книжки и до 5 години за професионалните.

Протестиращите казаха още, че начинът по който работят в момента, така наречените ТОЛЕ комисии, ги поставя под дискриминационни условия. А много често индивидуалната преценка на лекарите не е базирана на обективни критерии. Това, разбира се, създава донякъде и условия за корупционни практики. В подкрепа на протестиращите в Пловдив дойдоха и бивши автомобилни състезатели, както и представители на Съюза на българските автомобилисти. Те казаха, че водачите с различни увреждания са много внимателни и изключително дисциплинирани на пътя и не заслужават това отношение. В страната има 4 подобни комисии, които обслужват цялата страна, а тази в Пловдив, цяла Южна България.

Сияна Иванова, сдружение "Надежда за достоен живот": "Това представлява голяма трудност, защото първо много се чака за самото явяване в комисиите, после има едно допълнително чакане в КАТ, където се издават книжките и така просто процедурата е много бавна, много тежка и изнервяща."

Д-р Пламен Павлов, директор на Транспортна болница - Пловдив: "Да излезем извън тези наредби означава да нарушаваме закона и да подлежим включително и на юридическа санкция. Предпоставка е, разбира се, за корупционни практики. Кое не е предпоставка за корупционни практики? Да, и за корупционни практики съм изгонил миналата година очна лекарка."

На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Взрив в апартамент в центъра на Пловдив
8 тона боклук изчистиха доброволци и общински звена в столичния кв. "Филиповци"
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена на тротоар в Лом - тя загина на място
Зеленчуците и цените - какви са проблемите на производителите?
Протест срещу насилието над деца се проведе във Варна
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"
