Протест на хора със специални потребности в Пловдив срещу нов регламент за шофьорските книжки

Граждани със специални потребности излизат на протест срещу нови законови регламенти по отношение на шофьорските документи. В Пловдив те се събират пред Транспортната болница, където се помещава специализираната комисия, която ги обслужва.

В протеста участват хора с ограничени двигателни възможности и също така шофьори с глухота. Всъщност това са водачи, които имат телкови решения с различни диагнози, те обаче са принудени периодично да минават през специализирани лекарски комисии, за да си подновяват шофьорските книжки. Казват, че обикновено им дават книжки през 2-3 години при положение, че закона за личните документи позволява тези книжки да бъдат давани за срок до 10 години за любителските книжки и до 5 години за професионалните.

Протестиращите казаха още, че начинът по който работят в момента, така наречените ТОЛЕ комисии, ги поставя под дискриминационни условия. А много често индивидуалната преценка на лекарите не е базирана на обективни критерии. Това, разбира се, създава донякъде и условия за корупционни практики. В подкрепа на протестиращите в Пловдив дойдоха и бивши автомобилни състезатели, както и представители на Съюза на българските автомобилисти. Те казаха, че водачите с различни увреждания са много внимателни и изключително дисциплинирани на пътя и не заслужават това отношение. В страната има 4 подобни комисии, които обслужват цялата страна, а тази в Пловдив, цяла Южна България.