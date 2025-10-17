Взривиха колата на италиански разследващ журналист

Експлозия тази нощ в град Помеция, южно от Рим, унищожи два автомобила, собственост на семейството на италиански разследващ журналист.

Сигфридо Ранучи е водещ на "Репорт" - разследващо предаване на италианския обществен радио-телевизионен канал Rai 3. Той е под полицейска защита от 2021 г., заради заговор за убийство от страна на престъпната група Ндрангета.

Италианският премиер Джорджия Мелони осъди експлозията и заяви, че целта ѝ е била да сплаши Ранучи. Около 20 италиански журналисти, разследвали корупция и организирана престъпност, са били под полицейска защита тази година, според „Репортери без граници“, група, която следи заплахите срещу журналисти.