ИЗВЕСТИЯ

Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тези двама души се явяват на различни дела и съсипват човешки съдби, заяви Николай Попов

"Натъкнах се на скандални неща, които сигнализират за корупционни практики и конфликт на интереси. Ето камерата ви може да покаже - това са документите, които съм събрал. Не ми стигна мастилото снощи да ги разпечатам. Всичко това са документи, доказващи, че адвокат Явор Нотев е в тесни приятелски взаимоотношения с вещо лице по делото на име Станимир Карапетков" - това заяви в "Денят започва" бащата на Сияна Николай Попов.

Николай Попов заяви, че "тези двама души се явяват на различни дела и съсипват човешки съдби". Така в България се решават делата за катастрофи, допълни той.

"Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещо лице е скандално".

Бащата на Сияна беше категоричен, че ще иска нова експертиза. Ще поиска и вътрешният министър да направи проверка на всички дела и присъди, на които са се явявали Станимир Петков като вещо лице и Явор Нотев като адвокат.

"Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите и от кръвта на хората някои хора стават милионери. Това е цинично", завърши той.

#делото "Сияна" #бащата на Сияна #Николай Попов

