Надежда Йорданова: Борисов помага на щурма на Пеевски да завладее изцяло властта

Изборите в Пазарджик, както и начинът на провеждането им и резултатите, показаха като под лупа картината, която ние рисувахме с нашия вот на недоверие, а именно картината на завладяната държавата. Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове, това каза в "Денят започва" Надежда Йорданова - съпредседател на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България".

МВР стоеше "леко безучастно встрани", допълни тя.

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешна работа и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", заяви тя.

Това, което прави Борисов в своята безпомощност, заяви Йорданова, е да помогне на "щурма на Пеевски да завладее изцяло властта". Силите на ГЕРБ отслабват, допълни тя и преповтори думите на Ивайло Мирчев, че "ДПС-Ново начало" е изяло ГЕРБ.

