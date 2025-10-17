БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Йорданова: Борисов помага на щурма на Пеевски да завладее изцяло властта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Лидерът на ГЕРБ дръпна ръчната спирачка на държавата, допълни тя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изборите в Пазарджик, както и начинът на провеждането им и резултатите, показаха като под лупа картината, която ние рисувахме с нашия вот на недоверие, а именно картината на завладяната държавата. Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове, това каза в "Денят започва" Надежда Йорданова - съпредседател на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България".

МВР стоеше "леко безучастно встрани", допълни тя.

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешна работа и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", заяви тя.

Това, което прави Борисов в своята безпомощност, заяви Йорданова, е да помогне на "щурма на Пеевски да завладее изцяло властта". Силите на ГЕРБ отслабват, допълни тя и преповтори думите на Ивайло Мирчев, че "ДПС-Ново начало" е изяло ГЕРБ.

Вижте целия разговор във видеото

#ПП-ДБ #Надежда Йорданова

Последвайте ни

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
2
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
3
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Отмениха бедственото положение в Елените
4
Отмениха бедственото положение в Елените
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
5
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Политика

Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност
Чете се за: 02:22 мин.
Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил
Чете се за: 04:12 мин.
Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България
Чете се за: 00:52 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево 1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Блокаж - ще има ли кворум в НС? Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ