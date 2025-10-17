Зеленчуците и цените - какви са проблемите на производителите?

Проблеми с реализацията на пазарите в страната отчитат производителите на зеленчуци в Югозападна България.

Все по-скъпо става и отоплението на оранжериите за производството. Как влияе това на цените на родното производство?

"Ние произвеждаме краставица. Количествата, които реализираме са нормални за тази фаза на развитие на растенията. Цената, която се реализира от 3 до 4 лева едро. На пазарите може би стига до 5 лева", това каза в "Денят започва" Ивайло Пешев, който е управител на оранжериен комплекс в Кресна.

Основните трудности при нас са свързани с цените на енергоносителите и цените на минералните торове, посочи той.

"Цената на природния газ спрямо миналата година е по-скъп. Спрямо 2020-2022 е почти двойно по-скъп".

Подобна е ситуацията и при цените на торовете - те запазват високи нива след 2022 година. Причината да няма краставица на пазара е, че времето застудя, а за нейното отглеждане е необходима топлина, а тя в България се отглежда в неотопляеми оранжерии, допълни производителят.

"Във връзка с влизането в еврозоната при нас не очакваме някакви по-различни процеси да протекат. Ако има завишаване на цените то ще е във връзка с по-високата инфлация, която е породена от потреблението", завърши той.

