БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С валежи в петък и събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В сутрешните часове на отделни места в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°.

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра - от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Минималните температури ще бъдат между 11 и 13°, а максималните - между 16° и 19°. Температурата на морската вода е от 17° до 20°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините облачността ще се увеличава. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11, на 2000 метра – около 3°.

В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух.

В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони, където на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

През първите дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток, после от североизток, а във вторник в източната половина от страната ще се усили до умерен. На отделни места в низините сутрин видимостта ще е намалена или ще има ниска облачност. Ще се понижат и минималните температури, в затворените котловини ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Максималните ще са между 13° и 18°.

#прогнозата #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
2
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
3
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
4
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
5
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Отмениха бедственото положение в Елените
6
Отмениха бедственото положение в Елените

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Времето

Захлаждането продължава, валежите - също
Захлаждането продължава, валежите - също
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Чете се за: 01:32 мин.
Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник
Чете се за: 02:25 мин.
Хладно за сезона и в следващите дни Хладно за сезона и в следващите дни
Чете се за: 02:15 мин.
Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица
Чете се за: 02:25 мин.
Хладно за сезона време и във вторник Хладно за сезона време и във вторник
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Блокаж - ще има ли кворум в НС? Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на страната Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на страната
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Казахи в Турция - живописно селце пази централноазиатските традиции
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ