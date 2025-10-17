С валежи в петък и събота

В сутрешните часове на отделни места в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°.

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра - от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Минималните температури ще бъдат между 11 и 13°, а максималните - между 16° и 19°. Температурата на морската вода е от 17° до 20°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините облачността ще се увеличава. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11, на 2000 метра – около 3°.

В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух.

В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони, където на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

През първите дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток, после от североизток, а във вторник в източната половина от страната ще се усили до умерен. На отделни места в низините сутрин видимостта ще е намалена или ще има ниска облачност. Ще се понижат и минималните температури, в затворените котловини ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Максималните ще са между 13° и 18°.