Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел

С възпоменателна церемония посолството на Израел у нас и Организацията на евреите в България "Шалом" отбелязаха 2 години от атаката на Хамас.

С минута мълчаниe започна събитието, на което присъстваха представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Основният акцент беше устойчивостта и надеждата за връщане към нормалния живот въз основа на общочовешки ценности.

Почитта към паметта на жертвите и пострадалите от атаката беше почетена с песента "Житни класове", написана само 6 дни след бруталното нападение от преди две години. Реч произнесе и режисьорът на филма "Писмо до Давид", който разказва историята на двамата братя близнаци Давид и Ейтан Кунио , отвлечени от Хамас.