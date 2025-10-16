БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С възпоменателна церемония посолството на Израел у нас и Организацията на евреите в България "Шалом" отбелязаха 2 години от атаката на Хамас.

С минута мълчаниe започна събитието, на което присъстваха представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Основният акцент беше устойчивостта и надеждата за връщане към нормалния живот въз основа на общочовешки ценности.

Почитта към паметта на жертвите и пострадалите от атаката беше почетена с песента "Житни класове", написана само 6 дни след бруталното нападение от преди две години. Реч произнесе и режисьорът на филма "Писмо до Давид", който разказва историята на двамата братя близнаци Давид и Ейтан Кунио , отвлечени от Хамас.

"Това не беше атака срещу Израел, но и атака срещу самото човечество. В продължение на две години болката не избледнява, семействата на загиналите, на ранените, на оцелелите на заложниците още носят раните от този ден. Днес всички живи заложници са у дома. Това е и моментът да изразим нашата сърдечна благодарност към правителствата на България, че стояха до Израел не само в най-тъмните ни мигове на мъка, но и в борбата за по-добро и по-мирно бъдеще", каза Н. Пр. Йоси Леви-Сфари - посланик на Израел.

"Сегашното българско правителство, както и аз в качеството ми на национален координатор в борбата с антисемитизма сме решени и доказано работим в това отношение на абсолютна нетърпимост и незабавно премахване на всяка проява на омраза и ненавист срещу еврейската общност в България и държавата Израел. За нас това е категорична червена линия и аз ви уверявам, че в това отношение няма и не може да има промяна", посочи Мария Ангелиева - зам.-министър на външните работи.

#Израел срещу Хамас #София #възпоменателна церемония

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
5
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
6
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни
Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард
Чете се за: 02:07 мин.
Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Чете се за: 00:50 мин.
Омбудсманът предлага облекчаване на процедурата за получаване на семейни помощи за деца Омбудсманът предлага облекчаване на процедурата за получаване на семейни помощи за деца
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ