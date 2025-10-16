Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.

БНТ
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
20:23, 16.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
19:01, 16.10.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
18:55, 16.10.2025
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
16:44, 16.10.2025
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
15:52, 16.10.2025
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
13:48, 16.10.2025
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
09:25, 16.10.2025
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
09:19, 16.10.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
09:12, 16.10.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
08:53, 16.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
08:38, 16.10.2025
Чете се за: 04:40 мин.
20:37, 16.10.2025
Защо туристическите групи у нас рядко ползват екскурзоводи
20:20, 16.10.2025
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
20:20, 16.10.2025
Дете от Лопян е с опасност за живота след токов удар
20:02, 16.10.2025
Два неуспешни вота на недоверие във Франция
19:58, 16.10.2025
Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон
19:37, 16.10.2025
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне...
19:10, 16.10.2025
Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това...
ТОП 24
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
5
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
6
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Най-четени
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 16.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 15.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 15.10.2025
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.10.2025
Водещи новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
20:20, 16.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста
18:55, 16.10.2025
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
18:06, 16.10.2025
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените
16:41, 16.10.2025
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
19:46, 16.10.2025
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
18:58, 16.10.2025
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
15:00, 16.10.2025
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
19:06, 16.10.2025
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
