Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Кая Калас: Русия няма капацитет да започне атака срещу ЕС днес, но може да се подготви в следващите години

предприеме европа отбраната 2030
Снимка: АП/БТА
ЕК представи пътна карта за готовността на ЕС да се отбранява. Целта е до 2030 година въоръжените сили на държавите от общността трябва да са в състояние да реагират при всякакви кризи, включително въоръжен конфликт. Пътната карта е отговор на опасенията, подхранвани от войната в Украйна, че Русия може да атакува и някоя от държавите от ЕС, а също и на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа да прави повече за собствената си сигурност. Какви проекти включва пътната карта и къде ще участва България?

Пътната карта за отбраната цели до 2030 година Европа да е достатъчно силна, за да може да реагира в случай на агресия. Това означава сериозни инвестиции в отбранителна промишленост и в авангардни военни иновации. ЕК смята, че Русия, която все повече се милитаризира, представлява постоянна заплаха за европейската сигурност в бъдеще.

Кая Калас - върховен представител по сигурността и външните работи: “Русия няма капацитет да започне атака срещу Европейски съюз днес, но би могла да се подготви през следващите години. Опасността няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи.“

Заради увеличаващите се руски хибридни атаки и нарушаване на въздушното пространство на редица държави, най-важните проекти в новата пътна карта са Европейската инициатива за защита от дронове, известна като „стена срещу дронове“, и Наблюдението на източния фланг, което има за цел да „укрепи източните граници на ЕС“ по суша, въздух и море. България също ще участва в изграждането на стената срещу дронове.

Кая Калас - върховен представител по сигурността и външните работи: “Дроновете вече предефинират войната. Наличието на защитни системи срещу дронове вече е наложително за всички. Днес предлагаме нова система против дронове, която да бъде напълно оперативна до края на 2027 г. и това ще стане в тясно сътрудничество с НАТО. Всяка държава е изложена на риск. Всяка държава-членка трябва да инвестира в системи за борба с дроновете и способности за поразяване на наземни цели”.

Други проекти от картата са Европейският въздушен щит и Европейския космически щит. Има и планове за създаване на общоевропейско пространство за военна мобилност до 2027 г. с общи правила и мрежа от сухопътни, въздушни и морски маршрути за бързо придвижване на войски и оборудване в цяла Европа.
Плановете целят държавите да формират коалиции и да работят заедно по конкретни проекти и със съвместни обществени поръчки, да преодоляват критичните пропуски в способностите си.

#Кая Калас #ЕК #отбрана #Европа

