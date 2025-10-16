Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България

Нестабилността не идва от Продължаваме промяната, а от мафиотските групи в България, които си търсят политическо представителство.

Това, което виждаме днес, беше предсказано. Нестабилността ще изчезне тогава, когато мафиотските групировки се изтеглят от политическата система, заяви Николай Денков.

И добави, че докато Пеевски иска да получи политическо представителство, стабилност в България няма да има. Той е единият, който се бори за политическо представителство на тези кръгове.

"Продължаваме промяната" искат Пеевски да бъде изхвърлен от политиката и държавата да продължи да работи. Защото България не може да влезе в еврозоната без бюджет за догодина.

