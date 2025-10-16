БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нестабилността не идва от Продължаваме промяната, а от мафиотските групи в България, които си търсят политическо представителство.

Това, което виждаме днес, беше предсказано. Нестабилността ще изчезне тогава, когато мафиотските групировки се изтеглят от политическата система, заяви Николай Денков.

И добави, че докато Пеевски иска да получи политическо представителство, стабилност в България няма да има. Той е единият, който се бори за политическо представителство на тези кръгове.

"Продължаваме промяната" искат Пеевски да бъде изхвърлен от политиката и държавата да продължи да работи. Защото България не може да влезе в еврозоната без бюджет за догодина.

Вижте целия разговор във видеото

#"Продължаваме промяната" #Николай Денков

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
6
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Политика

Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност
Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност
Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил
Чете се за: 04:12 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево 1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
Чете се за: 02:27 мин.
ПГ на "ДПС - Ново начало" внесе законопроект председателят на НС, президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана ПГ на "ДПС - Ново начало" внесе законопроект председателят на НС, президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана
Чете се за: 01:30 мин.
Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.? Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ