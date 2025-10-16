Гърците вече купуват над 2000 храни и продукти от първа необходимост с намаление

Парламентът на Гърция узакони 13-часовия работен ден при конкретни обстоятелства - при допълнително заплащане и до 37 дни в годината. Законопроектът беше приет, въпреки стачките и демонстрациите този месец.В същото време Атина намалява временно цените на повече от 2000 продукта. Инициативата е на гръцкото министерство на развитието в сътрудничество с големите търговски вериги.

Гърците вече ще могат да пазаруват със средно 8 процента намаление различни продукти. Отстъпката се отнася за стоки от първа необходимост като тестени изделия, млечни продукти, перилни препарати, продукти за лична хигиена и почистващи препарати. Инициативата включва 1074 хранителни и 1106 нехранителни продукта.

„Не знаех за това. Предполагам, че ще видим какви промени ще има по рафтовете на супермаркетите“.

Клиентите са доволни от правителствената инициатива.

„Сиренето Фета сега е 14 евро за килограм, месото е 17-18 евро. Увеличението на цените е огромно, не е шега работа, нали?“

Намалените продукти обхващат около 10 процента от асортимента на супермаркетите. Брашното например поевтинява с 5 до 12%, месото с до 30 на сто, а шоколадите и бонбоните с 3 до 17%.

Магазините, участващи в инициативата, трябва да сложат ясни етикети на намалените продукти. Според правителството, целта на програмата е да се олекоти натиска на инфлацията и да се помогне на домакинствата да управляват бюджетите си преди зимата. По-ниските цени ще останат в сила до 31 декември тази година.