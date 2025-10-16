БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

13-часов работен ден до 37 дни годишно: Гръцкият парламент прие спорна реформа в трудовото законодателство

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:10 мин.
По света
13-часов работен ден до 37 дни годишно: Гръцкият парламент прие спорна реформа в трудовото законодателство
Гръцкият парламент гласува днес законопроект, който въвежда реформи в трудовото законодателство, които предизвикаха остра реакция от опозицията и синдикатите, съобщи Ройтерс.

Един от спорните моменти в закона е разпоредбата, която разрешава удължаване на работния ден до 13 часа. Това може да се случва в до 37 дни годишно, а законът защитава от уволнение работници, които откажат да полагат извънреден труд.

Въпреки това опозицията разкритикува правителственото предложение и определи реформите като анахронични и в противоречие с европейската тенденция за намаляване на работното време.

На законопроекта се противопоставиха и синдикатите, които организираха две общонационални стачки в протест срещу него през този месец.

Законът също така дава на работодателите повече гъвкавост по отношение на краткосрочните трудови договори.

Освен това се въвежда възможност за четиридневна работна седмица при споразумение за това между работника и работодателя.


