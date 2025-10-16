БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел

Политическият въпрос днес, когато се навършват девет месеца от клетвата на това правителство: има ли вече преговори между коалиционните партньори за съдбата на кабинета. Според източници, близки до правителството е имало неофициални разговори, инициирани от премиера Росен Желязков.

В свое изявление пред медиите, вицепремиерът Атанас Зафиров каза, че за социалистите "няма свещени крави в управлението". БСП са готови на всякакви разговори, за да запазят правителството и управлението, както казваха до момента.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров - опроверга информацията че вече се водят преговори за преформатиране на кабинета

"Официална среща с премиера Росен Желязков аз не съм имал, но това не означава, че не се чуваме по телефона, защото държавата си функционира. Държавата не може да бъде сложена на пауза. Така че оперативно, да. Имаме много добра комуникация с премиера Желязков. По политическите въпроси обаче, очаквам мнението на мандатоносителя и на председателите не партиите, които формират съвместното управление", каза Атанас Зафиров - председател на БСП.

И обяви, че за БСП-ОЛ участието във властта не е на всяка цена.

"Нашите министерски места са свободни. Има ли желаещи да се включат в това управление, добре дошли. Да заповядат. Преформатирания, нови участници, стари участници, кордони огради. Всичко е на масата. Готови сме на всякакви стъпки и всякакви ходове, ако има политическа воля и смисъл в цялата тази работа. Казах от от кое няма да отстъпим. нашето виждане за държавността и за момента, в който се намираме и стабилността, в която се намира страната. Да , око се наложи да сме во опозиция ни ще сме една конструктивна опозиция.В този парламент обаче. Ако този парламент се разпадне и отидем на предсрочни избори, ще е поредният цикъл", коментира Атанас Зафиров - председател на БСП. "Ако някой не се справя, в това число включвам преди всичко първо себе си, разбира се, че няма свещени крави в това управление и никой не бива да се чувства като такъв. Това в пълна степен се отнася и за нашите партньори в съвместното управление. Т.е. ако влезем в разговор по отношение на качества и естество на свършена работа, то този разговор трябва да обхваща цялото управление и трябва да има реципрочност", каза Атанас Зафиров - председател на БСП.

Зафиров се съгласи, че е редно и "ДПС - Ново начало" да поеме част от управленската отговорност, след като дават парламентарна подкрепа за кабинета.

"Това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС - Ново начало". Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш и определени очаквания, изисквания и виждания. Аз очаквам този разговор да бъде проведен в тези легитимни органи и колективно и заедно да вземем своите решения", каза Атанас Зафиров.

Зафиров обаче припомни за цената, която БСП плаща.

"Ние направихме достатъчно компромиси, за да участваме в това правителство. Изкушавам се да кажа, че лимитът на компромисите е изчерпана, но няма да го направя, тъй като сме партия, която взима колективно своите решения".

И уточни, че очакват от мандатоносителя ГЕРБ да обявят какви конкретни предложения имат за преформатиране на управлението.