БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Политическият въпрос днес, когато се навършват девет месеца от клетвата на това правителство: има ли вече преговори между коалиционните партньори за съдбата на кабинета. Според източници, близки до правителството е имало неофициални разговори, инициирани от премиера Росен Желязков.

В свое изявление пред медиите, вицепремиерът Атанас Зафиров каза, че за социалистите "няма свещени крави в управлението". БСП са готови на всякакви разговори, за да запазят правителството и управлението, както казваха до момента.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров - опроверга информацията че вече се водят преговори за преформатиране на кабинета

"Официална среща с премиера Росен Желязков аз не съм имал, но това не означава, че не се чуваме по телефона, защото държавата си функционира. Държавата не може да бъде сложена на пауза. Така че оперативно, да. Имаме много добра комуникация с премиера Желязков. По политическите въпроси обаче, очаквам мнението на мандатоносителя и на председателите не партиите, които формират съвместното управление", каза Атанас Зафиров - председател на БСП.

И обяви, че за БСП-ОЛ участието във властта не е на всяка цена.

"Нашите министерски места са свободни. Има ли желаещи да се включат в това управление, добре дошли. Да заповядат. Преформатирания, нови участници, стари участници, кордони огради. Всичко е на масата. Готови сме на всякакви стъпки и всякакви ходове, ако има политическа воля и смисъл в цялата тази работа. Казах от от кое няма да отстъпим. нашето виждане за държавността и за момента, в който се намираме и стабилността, в която се намира страната. Да , око се наложи да сме во опозиция ни ще сме една конструктивна опозиция.В този парламент обаче. Ако този парламент се разпадне и отидем на предсрочни избори, ще е поредният цикъл", коментира Атанас Зафиров - председател на БСП.

"Ако някой не се справя, в това число включвам преди всичко първо себе си, разбира се, че няма свещени крави в това управление и никой не бива да се чувства като такъв. Това в пълна степен се отнася и за нашите партньори в съвместното управление. Т.е. ако влезем в разговор по отношение на качества и естество на свършена работа, то този разговор трябва да обхваща цялото управление и трябва да има реципрочност", каза Атанас Зафиров - председател на БСП.

Зафиров се съгласи, че е редно и "ДПС - Ново начало" да поеме част от управленската отговорност, след като дават парламентарна подкрепа за кабинета.

"Това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС - Ново начало". Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш и определени очаквания, изисквания и виждания. Аз очаквам този разговор да бъде проведен в тези легитимни органи и колективно и заедно да вземем своите решения", каза Атанас Зафиров.

Зафиров обаче припомни за цената, която БСП плаща.

"Ние направихме достатъчно компромиси, за да участваме в това правителство. Изкушавам се да кажа, че лимитът на компромисите е изчерпана, но няма да го направя, тъй като сме партия, която взима колективно своите решения".

И уточни, че очакват от мандатоносителя ГЕРБ да обявят какви конкретни предложения имат за преформатиране на управлението.

#БСП #управление #атанас зафиров

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
4
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: У нас

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.
45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика 45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика
Чете се за: 01:50 мин.
Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник
Чете се за: 01:30 мин.
Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста? Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста?
Чете се за: 02:20 мин.
Все повече акции на ПСС заради неподготвени планинари - какво съветват експертите Все повече акции на ПСС заради неподготвени планинари - какво съветват експертите
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ