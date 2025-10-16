Футболна викторина с благотворителна цел обедини представители на различни фенклубове

Футболна викторина с благотворителна цел. Представители на различни фенклубове на чуждестранни отбори отговаряха на въпроси, свързани с любимата игра, като отделиха и средства за нуждите на фондация "Злато", осигуряваща грижа за деца с ракови заболявания.

В София 22 отбора участваха в куиза, чието мото е "Дом далеч от дома". През цялата седмица въпросите бяха предлагани на хора и в много други големи градове като Стара Загора, Шумен, Варна, Русе, Бургас и Благоевград. Главен организатор е фенклубът на Арсенал в България, който работи съвместно с фондация "Злато".

"Събираме пари за реновацията на тяхното помещение на територията на ИСУЛ в София, където пребивават онкоболни деца, които имат нужда от продължително лечение. Там им срещат нужната подкрепа, педагогическа, психологическа", сподели главният организатор Борислав Байчев в интервю за БНТ.

Верен или грешен, отговорът в случая нямаше значение. Важно остана посланието.

Цялото интервю с Борислав Байчев ще откриете във видеото.