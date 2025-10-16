БНТ
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
13:48, 16.10.2025
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
09:25, 16.10.2025
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
09:19, 16.10.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
09:12, 16.10.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
08:53, 16.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
08:38, 16.10.2025
Чете се за: 04:40 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 16.10.2025
Спорт
11:50, 16.10.2025
Политически коментари за единодушното решение на ВСС за...
11:49, 16.10.2025
ВАС решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев
11:35, 16.10.2025
Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с...
11:15, 16.10.2025
Тръмп: Израел ще се върне по улиците на Газа, веднага щом им кажa...
11:07, 16.10.2025
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
10:45, 16.10.2025
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
10:11, 16.10.2025
В знак на протест репортери напуснаха Пентагона
ТОП 24
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
2
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
3
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Най-четени
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 15.10.2025
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
14:57, 15.10.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 15.10.2025
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.10.2025
Водещи новини
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
13:45, 16.10.2025
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
12:04, 16.10.2025
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
11:07, 16.10.2025
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
09:19, 16.10.2025
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
09:51, 16.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
13:38, 16.10.2025
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
12:19, 16.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
10:45, 16.10.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
