Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"

Според ВСС и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца

Висшия съдебен съвет
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

ВСС единодушно отхвърли предложението да се иска автентично тълкуване на разпоредбата от Закона, която определя, че и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца.

Галина Захарова - председател на ВКС: "Решението на съдийска колегия за ангажиране на пленума е да се обсъжда въпроса да се отправи искане в Народното събрание за автентично тъклуване. Съвсем накратко мога да кажа моето мнение, аз гласувах против, защото считам текста на разпоредбата за напълно ясен, не искам да се повтарям с едни и същи аргументи, които са известни на всички колеги, защото разбирам ситуацията на невъзможност да се убеди един или друг решаващ орган, или човек във верността на съответното тълкуване. За съжаление в конкретния случай по мое виждане дебатите не биха довели до преосмисляне на каквито и да е правни разбирания, но моето е, че разпоредбата е напълно ясно,че в конкретния случай се касае до ситуация т.нар. несъщинско, привиднообразно действие".

Стефан Петров: "Тук се споменаха няколко български учени, които обуславят становището на мнозинството в съдийската колегия, на тези учени аз ще противопоставя други учени, които са на съвсем друго становище. И това са проф. Пламен Киров, проф. Близнашки, проф. голям д-р Димитър Радев, които почнаха заедно като асистенти в Софийския университет по теория на държавата и те са на противоположното становище, това становище, на което е прокуратурата. Аз лично също съм против да искаме тълкуване автентично от НС поради няколко причини, първо, задавам реторичен въпрос "Искали ли сме досега автентично тълкуване? Искали сме. Получавали ли сме някога автентично тълкуване? Не сме получавали, няма да получим и сега".

