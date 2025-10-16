БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Атанас Фурнаджиев: България не изгражда футболисти и не работи правилно, защото не инвестира

Спорт
Вицепрезидентът на БФС коментира формата на националния отбор, политиката на футболната централа, "интригите" със Светослав Вуцов и липсата на средства в българския футбол.

атанас фурнаджиев
Вицепрезидентът на Българския футболен съюз (БФС) Атанас Фурнаджиев твърди, че липсата на инвестиция във футбола пречи на страната да създава футболисти, които да се състезават на високо ниво.

Членът на Изпълкома на централата се съгласи с мнението, че националният отбор не носи поводи за гордост.

"Със сигурност няма поводи за гордост. По тази тема се говори от доста години. Докато няма поне петима играчи, които да играят титуляри в топ 5 първенствата в Европа, няма какво да очакваме. Футбол се прави с много пари и инвестиции. Държави като Исландия и Фарьорските острови инвестират значителни средства", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Представителят на федерацията уверява, че новото ръководство не е продължение на старото и работи със своя методология.

"От началото на новото ръководство, година и половина, се работи изключително много за детско-юношеския футбол. Новото ръководство не е продължение на старото - болшинството са нови и философията е сменена. Изградена е методика, взаимствана от най-добрите първенства в Европа. Това, което можем да направим, е да кажем на клубовете как да работят", допълни Фурнаджиев.

Според него не можем да очакваме резултати без инвестиция.

"Нито една стотинка не е инвестирана във футбол в последните 30 години. Правят се ремонти на стадиони, но построени стадиони нямаме. Тренира се на игрищата, но въпросът е как се тренира. Говорим с ММС а възстановяване на регионални спортни центрове. Да има спортно училище, децата да учат, живеят и тренират двуразово. Да се започне от 12-годишна възраст. България не изгражда футболисти и не работи правилно. Затова нямаме футболист в топ 5 първенствата. БФС няма бюджет. Той стига за провеждането на първенството и мачовете на националния отбор. Изработена е методика. Имаме методолог, който казва на всички клубове от Първа лига как да работят. Въпросът е те какъв бюджет имат. Като изключим водещите клубове, другите едвам свързват двата края", добави Фурнаджиев.

Вицепрезидентът на БФС определи като интриги твърденията, че в националния отбор има напрежение между вратаря Светослав Вуцов и треньорския щаб.

"Александър Димитров се познава отлично с повечето играчи в националния отбор. Светослав Вуцов сам може да каже какво се се случило. Закъснял е за сбор и му е направена забележка. Според мен слуховете за него са интриги. Проблемът е, че при нас всеки разбира от футбол", коментира Фурнаджиев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Атанас Фурнаджиев

