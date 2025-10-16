"Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата

Една история за на пръв поглед обикновени обувки. Но за едно малко момиче те са вълшебни – защото с тях всяка вечер тя пътува до далечни земи и среща чудновати същества.

Това е историята на Кая – героинята от първата българска детска книга за деца с еквиноварус, или както още е познато – вродено изкривяване на стъпалата.

Книгата „Вълшебните обувки на Кая“, издадена от „Аз-буки“, разказва една истинска история – за смелостта да повярваш в чудеса, дори когато реалността изглежда трудна.

Вижте повече във видеото