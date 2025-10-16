Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците

Хамас предаде тленните останки на още двама израелски заложници, но израелската армия предупреди, че самоличността им не е потвърдена. Едно от предадените по-рано тела се оказа, че не е на пленник на палестинската групировка и това допълнително засили напрежението около крехкото примирие.



Хамас заяви, че ще е необходимо още време, за да достигне до останалите тела на заложници. Израелският министър на отбраната Израел Кац е инструктирал военните да подготвят цялостен план за разгромяването на Хамас в случай, че войната бъде подновена. Службата на ООН за права на на човека заяви, че израелките сили продължават да убиват цивилни в Газа.

Израел разреши влизането само на 300 камиона с хуманитарна помощ в палестинската територия.

Очаква се Тел Авив да разреши отварянето на граничния пункт Рафа през следващите дни след дипломатически натиск от страна на Египет.