(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Докога ще продължи политическият блокаж в работата на институциите

Ще продължи ли политическият блокаж в работата на институциите - и днес основният въпрос ще бъде ще събере ли кворум парламентът.

Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.

Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.

От БСП отговориха на Борисов в писмена позиция, в която се подчертава, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата.

ИТН засега мълчат.

Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.

А от опозицията поискаха оставка на кабинета и нови избори.

#сътресения във властта #кабинет "Желязков" # Народно събрание #кворум

