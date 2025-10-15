Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Република Северна Македония, в рамките на обиколката си на Западните Балкани.
"Трябва да направите договорената конституционна промяна", заяви тя по време на посещението си.
В Северна Македония тече предизборна кампания за местните избори в неделя, белязана от антибългарска реторика.
Фон дер Лайен разговаря с премиера Християн Мицкоски.
"Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Топката е във вашето поле. Европейският съюз е готов." Това каза председателят на еврокомисията на домакина си.
Скопие трябва да направи договорената конституционна промяна, подчерта Фон дер Лайен, промяна, включена в така нареченото "френско предложение“ от 2022 година, за разрешаване на спора между София и Скопие. Френското предложение предвижда - вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония.
We remain fully behind North Macedonia on its EU path.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025
You can count on us.
The next and only step before the opening of the negotiations is clear.
You need to make the agreed constitutional change.
The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP