Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Република Северна Македония, в рамките на обиколката си на Западните Балкани.

"Трябва да направите договорената конституционна промяна", заяви тя по време на посещението си.

В Северна Македония тече предизборна кампания за местните избори в неделя, белязана от антибългарска реторика.

Фон дер Лайен разговаря с премиера Християн Мицкоски.

"Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Топката е във вашето поле. Европейският съюз е готов." Това каза председателят на еврокомисията на домакина си.

Скопие трябва да направи договорената конституционна промяна, подчерта Фон дер Лайен, промяна, включена в така нареченото "френско предложение“ от 2022 година, за разрешаване на спора между София и Скопие. Френското предложение предвижда - вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония.