БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Чете се за: 04:45 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна
Снимка: АП/БТА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Република Северна Македония, в рамките на обиколката си на Западните Балкани.

"Трябва да направите договорената конституционна промяна", заяви тя по време на посещението си.

В Северна Македония тече предизборна кампания за местните избори в неделя, белязана от антибългарска реторика.

Фон дер Лайен разговаря с премиера Християн Мицкоски.

"Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Топката е във вашето поле. Европейският съюз е готов." Това каза председателят на еврокомисията на домакина си.

Скопие трябва да направи договорената конституционна промяна, подчерта Фон дер Лайен, промяна, включена в така нареченото "френско предложение“ от 2022 година, за разрешаване на спора между София и Скопие. Френското предложение предвижда - вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония.

#вписване на българите #Урсула фон дер Лайен #Северна Македония #Конституция #Скопие #Македония

Последвайте ни

ТОП 24

Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
1
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
2
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
3
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
4
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
5
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
6
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Балкани

ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия
ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия
Урсула фон дер Лайен продължава обиколката си на Балканите Урсула фон дер Лайен продължава обиколката си на Балканите
Чете се за: 00:45 мин.
По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с намаления от 5 до 25% По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с намаления от 5 до 25%
Чете се за: 01:12 мин.
Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич на "четири очи" в Белград Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич на "четири очи" в Белград
Чете се за: 01:22 мин.
Стачка в Гърция: Протести срещу планиран 13-часов работен ден по избор Стачка в Гърция: Протести срещу планиран 13-часов работен ден по избор
Чете се за: 02:02 мин.
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ