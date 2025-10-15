Медиите в САЩ vs Пентагона в битка за свободата на словото

Редица медии в Съединените щати се противопоставиха на ограниченията на Пентагона за отразяване на новините.

Военният министър Пийт Хегсет даде срок до вторник вечерта да бъдат приети новите условия, но над 20 медии, сред които и най-влиятелните в Съединените щати, отказаха да ги подпишат. Казусът повдигна отново темата за измеренията на свободата на словото.



Журналисти могат да влизат в сградата на Пентагона, само ако публикуват информация, официално одобрена от Министерството на отбраната на Съединените щати. Правило, което много американски медии отказаха да приемат и си върнаха акредитациите.

Кевин Голдбърг, вицепрезидент на "Форум за свобода":

"Журналистите имат право да събират новини. Те имат право да задават въпроси. Те имат право да публикуват некласифицирана информация. Пентагонът може да ограничи публикуването на класифицирана информация, но ограничаването на некласифицираната информация е нещо, с което се отива твърде далеч, когато става въпрос за Първата поправка на американската конституция. "

В новия правилник на Пентагона се посочва също, че "на репортерите повече не се разрешава да склоняват към извършване на престъпни деяния" с изискването на информация.

Сюзън Сийгър, преподавател в Калифорнийския университет:

Първата поправка защитава правото на репортерите да публикуват информация, дори ако има изтичане на данни. Дори, ако репортерът е помолил някой да открадне документ, с което източникът е нарушил закона. Ако репортерът е невинен получател на документ, независимо дали информацията е класифицирана или не, Първата поправка защитава правото на журналиста да публикува тази информация.

Новите правила ограничават и придвижването на журналистите в Пентагона, възможност, която акредитираните медии са имали от десетилетия.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ:

"Достъпът до Пентагона е привилегия, а не право!"

Военният министър Пийт Хегсет има 10-годишна журналистическа кариера. Но дори бившият му работодател - консервативната телевизия Фокс, отказа да подпише новите правила.



На ограниченията на Пентагона се противопоставиха световни медии като: Ройтерс, The Wall Street Journal, CNN, Guardian и телевизия Нюзмакс, която подкрепя Тръмп. Американският президент, обаче, подкрепи военния министър.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Пийт Хегсет намира медиите за разрушителни по отношение на световния мир и сигурността на нашата нация. Медиите са много нечестни.

Независимо, че физически няма да присъстват в сградата, медиите, които отказаха да приемат новите правила обявиха, че ще продължат да отразяват американските военни, но като се придържат към принципите на свободната и независима журналистика.