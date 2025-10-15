ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна"

Върховният административен съд нареди на АПИ незабаво да ремонтира моста на бул. "България" към столичния квартал "Бояна".

Върховните съдии отмениха решение на Административния съд в София и така отхвърлиха жалбата на Агенция "Пътна инфраструктура" срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столичната община.

Решението им е окончателно.

АПИ и "Московска" 33 спориха кой трябва да укрепи съоръжението при детелината на бул. "България". За укрепване, движението там беше затворено за 5 месеца.