ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна"

Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Чете се за: 04:45 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

Върховният административен съд нареди на АПИ незабаво да ремонтира моста на бул. "България" към столичния квартал "Бояна".

Върховните съдии отмениха решение на Административния съд в София и така отхвърлиха жалбата на Агенция "Пътна инфраструктура" срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столичната община.

Решението им е окончателно.

АПИ и "Московска" 33 спориха кой трябва да укрепи съоръжението при детелината на бул. "България". За укрепване, движението там беше затворено за 5 месеца.

