За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените

Близо две седмици след потопа във ваканционно селище Елените – въпросите кой е позволил строителство върху коритото на реката и кой ще поеме отговорност остават без отговор. Семейството на загиналия багерист ще съди държавата за 1 милион и 400 хиляди лева, а собственици на имоти готвят искове срещу общината и инвеститора. Междувременно десетки хора все още живеят извън домовете си – някои временно настанени в хотели, други са принудени сами да плащат за подслон.

Близките на загиналия багерист при потопа в Елените Цанко Иванов ще съдят държавата за 1,4 млн. лв. Това потвърди пред БНТ адвокатът на семейството Николай Димитров. Искът е насочен срещу Община Несебър, Басейнова дирекция и екоминистерството, които според близките носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж. Майката, съпругата и двете му деца претендират за по 350 хиляди лв. обезщетение за неимуществени вреди. А съседите му си спомнят за отзивчивостта му.

Тодор Василев, съсед: "Отзова се в лош момент на лошо място. Не знам защо такава съдба му се случи. Няма човек, на който да не е помогнал. Аз му казвах: “Кандидатирай се за кмет и остави този багер”, а той се смееше. Винаги засмян, винаги добър."

Собственици на имоти в “Елените” също ще търсят съдебна отговорност от инвеститора, Община Несебър и държавата.

Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционно селище Елените: “Искове, разбира се, ще водим. Вредите ще трябва да бъдат обезщетени, защото така е справедливо. За жалост се оказа, че публичната държавна собственост реката вместо да се движи по коритото си, тя се е движила под нашите имоти.“

Екип на БНТ отново потърси отговор на въпроса „Кой застрои реката?“ – този път директно от собственика на ваканционно селище „Елените“ – Ветко Арабаджиев.

”Закъсняваме за заседание...”

Адвокатът на Ветко Арабаджиев - Илиян Василев отговори:

"БНТ: Когато не питаме другата страна - се излагаме, а когато питаме - пак се излагаме. Така ли е, адвокат Василев?

Илиян Василев: Въпросът е, че сега вие не търсите истината, търсите някакво...

- Ние търсим защо хотел “Негреско” е построен върху река?”

- Не ме бъркай с политиците, които се опитват да се правят на възпитани. Вие не търсите истина, а търсите някаква повърхностна сензация. Истината изобщо не ви интересува.

- Търсим истината за хотел “Негреско”.

- Ако ви интересува истината, има много служби, органи-държавни, общински, които освен всичко останало имат и задължението да ви отговорят.”

Над 200 души бяха евакуирани в хотели след потопа в Елените, но остава спорен въпросът кой поема разходите за нощувки.

"Общината не е плащала. Емил - мой приятел ми плати нощувките в хотела". "В частна квартира, на собственици. Но уж трябва да плащаме. Искат, да. Не знаем колко. Ще потърсим нещо безплатно, ако не намерим…" "Много трудно. Ние плащаме около 900 лева за квартира, за апартамента. Пет човека сме в малко място", каза Санджар жител на “Елените”

Потърсихме за коментар Община Несебър кой поема разходите за настаняване на евакуираните жители от ваканционно селище Елените. Оттам ни отговориха: „Не знам кой може да Ви отговори на въпросите”.

В понеделник изпратихме официален e-mail до Общината с питане: “Кой разреши строителство върху река?” - вече трети ден отговор няма.

Докато едни търсят справедливост в съда, а други – покрив над главата си, институциите мълчат кой ще понесе отговорността за потопа.