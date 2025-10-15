БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна

Това води до недостиг на бензин в Русия и проблеми с електроснабдяването в Украйна

Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна. Това води до недостиг на бензин в Русия и проблеми с електроснабдяването в Украйна.

С помощта на американски разузнавателни данни Украйна нанесе удари срещу над 20 от близо 40 руски рафинерии.

На енергиен форум в Москва, властите уверяват, че проблем няма и дори изразяват готовност да увеличат както добива на нефт, така и доставките на синьо гориво за Европа.

Намериха ли украинците слабо място на Русия и как Москва отвръща на натиска?

Петролни рафинерии, тръбопроводи, петролни терминали, складове за горива - това са обектите на най-честите украински атаки през изминалите месеци. Пикът на нападенията е бил през септември, когато по данни на руски анализатори, които живеят в чужбина, Украйна е ударила подобни съоръжения 40 пъти. Резултатът - производството на руските рафинерии е намаляло с една пета. А това доведе до дълги опашки на бензиностанциите.

Украинските удари по нефтената и газовата промишленост нанесоха още един удар по и без това буксуващата руска икономика.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Знаете ли, в момента в Русия има дълги опашки за бензин. Дълги опашки. Кой би си помислил, че това ще се случи? И изведнъж икономиката на Путин ще рухне. Искам да е добре, ние имаме добри отношения с него, но той просто не иска да спре войната, и мисля, че това изглежда зле".

Според руския вицепремиер Александър Новак, става дума за "управляемо забавяне на икономиката".

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл:
"Що се отнася до руската икономика - тя има достатъчно и значителен запас издръжливост, за да позволи на властите в страната, и на всички нас, да осъществяват плановете, които сме си заложили".

Според анализатори, Киев е открил слабо място, анализирал го е и атакува методично.

Анатолий Харпчинский, военен анализатор:
"Свършихме добра работа, като поразихме руската петролна индустрия с нашите дълбоки удари. Сега те са принудени да внасят бензин. Има дефицит. Така че сега можем да вдигнем залозите и да довършим започнатото с по-прецизни удари или да започнем да удряме по предприятия, които снабдяват руските въоръжени сили".

По данни на Ал Джазира, през тази година най-малко 21 от 38-те големи петролни рафинерии в Русия са ударени или частично засегнати. За атаките Киев използва все по-усъвършенствани боеприпаси местно производство, но до голяма степен разчита на данни от американското разузнаване.

Крайната цел на Вашингтон - да принуди Русия да седне на масата за преговори. Украинската офанзива не остава без ответен руски отговор.

С началото на есента Москва активира ударите по критична енергийна инфраструктура, все по-чести са и атаките по железопътния транспорт.

Освен за далекобойни оръжия, на среща в петък, се очаква президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп да коментират и енергийната сигурност на Украйна в навечерието на зимата.

