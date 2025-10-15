БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на храните: На места надценките стигат до 90%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази

Брашно, мляко, сирене, олио и ориз са най-скъпи в България в сравнение с останалите страни от ЕС

Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Надценките на храните в магазините достигат ниво от 50 до 90%, показват данните на КНСБ от сравнително проучване на цените с тези в другите страни членки на Европейския съюз. За целта са проверени цените в над 600 магазина у нас, а резултатът показва, че основни храни струват най-скъпо в България, като млякото например.

Наш екип провери каква е разлика между изкупните цени на суровините и стойността им на рафтовете в магазините.

Брашно, мляко, сирене, олио и ориз – основни продукти от всекидневната ни трапеза. Оказва се, че именно те са най-скъпи в България в сравнение с останалите страни от Европейския съюз.

В същото време изкупните цени на суровини като мляко например са изключително ниски. В мандра край Варна литър мляко се изкупува за около лев.

Златина Георгиева, фермер: "За мен това е изкупване на прясното мляко под себестойността. Някъде от порядъка на 89-90 стотинки до 1 лев, 1,10 лв. най-високата цена, която е изкупната за кравето мляко."

Според Златина Георигева големите търговци са тези, които диктуват условията на пазара и формират печалбите си по собствена преценка.

Златина Георгиева, фермер: "Литър мляко, мисля, че някъде върви от 3,50 лв. нагоре. За жалост търговецът определя правилата и той определя цените."

За първи път КНСБ сравнява цените на храните у нас с тези в други държави. Една трета от стоките в малката потребителската кошница струват най-скъпо в България. С минималната заплата у нас човек може да купи кошницата едва 9,6 пъти. В Румъния – над 16 пъти, а в Германия - 30. Повечето хора казват, че ежедневно усещат поскъпването.

Георги Томов: "Мисля, че на някои даже 200% са вдигнати цените на някои стоки. Едни праскови миналата година бяха 2-3 лева, сега са 7-8 лева".

Йорданка Тодорова: "Има 1000 комисии, които уж ги следят тези цени, не знам какво следят и които казват, че няма увеличение, просто не е вярно."

Разликата в надценките у нас е значително по-голяма от средните нива в Европа, казват експерти. Там маржовете обикновено не надхвърлят 30 процента.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Разликата между доставната цена и продажната цена в търговските вериги, особено големите търговски вериги, е между 50 и 90%. Всъщност е извлечена от данните на самите търговски вериги. Дали това е справедлива пазарна цена, всеки може да си направи извод. Категорично не е, според нас."

Проф. Виолета Димитрова - Икономически университет, Варна: "Проблемът в България е и малкият пазар, при малкият пазар, за да има обеми продажби, веригите са принудени да поддържат малко по-високи равнища маржове."

КНСБ отчита разлика между 23 и 71 процента между цените на едро и дребно. При продукти като сирене, яйца, домати и картофи надценката минава 50 на сто.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Оттук нататък да последват санкции, действия. Хората очакват не да си играем с числа, да обясняваме и обявяваме цени и движенията нагоре - надолу. Само тогава хората ще повярват, че има държава в тази държава."

Проф. Виолета Димитрова – Икономически уноверситет, Варна: "В една Англия, Великобритания, има и съответно звено към тяхното правителство, както и ежегоден мониторинг на взаимоотношенията между производители и вериги. Могат производителите да споделят нелоялни практики, какво ги притеснява във взаимоотношенията, така че веригите да регулират тези свои действия."

По инициатива на КНСБ Комисията за защита на конкуренцията започна детайлна проверка на пазара на млечните продукти.

#скъпи храни #надценки #цените на храните #ЕС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
1
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
2
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
3
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
4
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
5
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
6
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Пазари

С 2 лева поевтинява потребителската кошница
С 2 лева поевтинява потребителската кошница
Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите? Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?
Чете се за: 03:27 мин.
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо 100% от борсата до магазина Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо 100% от борсата до магазина
Чете се за: 03:07 мин.
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
По-нисък лихвен процент в САЩ По-нисък лихвен процент в САЩ
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО) Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
НАТО засилва защитата срещу дронове
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ