Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои

Мекиците на баба са едно от възнагражденията, с които се „глези“ Карлос Насар след тежко състезание. Това призна световният, европейски и олимпийски шампион по вдигане на тежести в интервю за Детските новини по БНТ. Насар говори за успехите на голямата сцена, но и за ценностите в живота, които следва стриктно.

Когато бяхте в училище, някой мислил ли си е, че ще станете световен шампион?

Най-вероятно съм си го мислил само аз. Казвал съм го на някои мои приятели и в даден момент те видяха сами.

Как открихте вдигането на тежести и кога разбрахте, че това е вашият спорт?

Открих този спорт в самия процес на търсене. Обиколил съм доста спортове, но когато влязох в залата за вдигане на тежести усетих, че е моето.

Какво си казвате на ум, когато стъпвате на подиума?

Давай всичко, което имаш. Правиш всичко със сърце и желание. Когато си честен и добър нещата се получават.

Мислили сте си да станете треньор и да учите младите как се става шампион?

Надявам се някой ден от мен да стане добър и подходящ треньор.

Животът ви в началото не е бил лесен. Смятате ли, че това ви е направило по-силен като човек и състезател?

Вярвам, че всичко, което ми се случва в живота е за добро и всяко нещо има своя плюс. Затова трябва да гледаме действията си, да се учим от тях. Когато падаме да се изправяме и с гордо вдигната глава да продължаваме напред и да следваме мечтите си.

Кой е най-ценният урок, на който спортът ви е учил?

Без истина се живее, но без чест – никога. Затова винаги трябва да стоим зад истината, да се трудим за нещата, които искаме и да спазваме принципите си.

Как успявате да балансирате тренировки и личен живот? Имате ли супергеройски трик?

Всичко се балансира в хаоса. Постоянно ми се случват най-различни неща, но когато имаш задължителен график на храна, спане и тренировки, нещата се получават.

Когато се върнете в Червен бряг, имате ли любим ритуал или храна, с която се награждавате след тежки състезания?

Ще ви кажа една малка тайна. Моята баба Мая прави много хубави мекици. И сутрин рано, когато ги направи, просто няма как да ги пропусна.

Цялото интервю с Насар вижте във видеото!