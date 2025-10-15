Почина илюстраторът на легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"

Дрю Струзан, известен с илюстрациите на плакати за "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс", почина на 78 години след боледуване от Алцхаймер.

Работи със Стивън Спилбърг и създава десетки емблематични плакати през 80-те, включително за "Завръщане в бъдещето", "Империята отвръща на удара" и "Изкуплението Шоушенк".

В началото на кариерата си Струзан прави дизайн на обложки за албуми. Тази за албума "Welcome to My Nightmare" на Алис Купър е обявена от Rolling Stone за една от най-добрите на всички временаа.