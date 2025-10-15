БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гражданското движение БОЕЦ организира протест пред сградата на МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука".

Протестиращите се събраха в градинката до МВР и се опитаха да се преместят пред централния вход, но бяха спрени от полицията.

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев призова протестиращите да изхвърлят пликове с боклук пред сградата. Те обаче не бяха допуснати, тъй като улиците са блокирани от бусове на полицията. Стигна се и до спречкване с униформените.

Според БОЕЦ на изборите в Пазарджик МВР, което е под ръководството на Даниел Митов, е осигурило чадър за схеми за купуване на гласове, свързани с лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. Според тях с помощта на полицията е извършен погром върху изборите и демокрацията.

#София #боец #напрежение #протест #МВР

