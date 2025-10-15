БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Море от облаци в Алпите (СНИМКИ)

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Феноменът се наблюдава само и единствено през есента

море облаци алпите снимки
Слушай новината

Море от облаци се образува над швейцарския град Егъл в Алпите.

За нас мъглата изглежда неподвижна, но ако я наблюдаваме от планинския връх се вижда, че наподобява вълните на море.

За това има обяснение - с покачването на температурите през деня и горният слой на мъглата се издига по-високо, и обратното - през нощта облаците се отдръпват, точно както и приливите и отливите.

Феноменът се наблюдава само и единствено през есента и превръща златистата окраска на дърветата в още по-магичен образ.

#море от облаци #Алпи

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
3
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
4
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
5
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
6
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Любопитно

Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха портмоне с 950 лева и го върнаха
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха портмоне с 950 лева и го върнаха
Популацията на дивите слонове в Индия е намаляла с една четвърт за осем години Популацията на дивите слонове в Индия е намаляла с една четвърт за осем години
Чете се за: 02:02 мин.
Големият египетски музей затвори временно в подготовка за официалното откриване Големият египетски музей затвори временно в подготовка за официалното откриване
Чете се за: 01:42 мин.
Динозавърска магистрала: Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки Динозавърска магистрала: Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки
Чете се за: 00:55 мин.
Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ) Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО) Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ