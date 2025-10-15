Море от облаци в Алпите (СНИМКИ)

Море от облаци се образува над швейцарския град Егъл в Алпите.

За нас мъглата изглежда неподвижна, но ако я наблюдаваме от планинския връх се вижда, че наподобява вълните на море.

За това има обяснение - с покачването на температурите през деня и горният слой на мъглата се издига по-високо, и обратното - през нощта облаците се отдръпват, точно както и приливите и отливите.

Феноменът се наблюдава само и единствено през есента и превръща златистата окраска на дърветата в още по-магичен образ.