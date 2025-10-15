БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деца със специални потребности участваха във велотур на Гребната база в Пловдив

Спортът е в основата на активното приобщаване на децата в обществото.

Децата със специални образователни потребности се впуснаха във велотур на гребния канал в Пловдив. Организаторът - Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование (Пловдив), цели да мотивира децата да спортуват в свободното си време след учебните часове, независимо от техните физически потребности.

Спортът е в основата на активното приобщаване на децата в обществото. Ползите от спорта са доказани, затова борбата на специалистите е техните възпитаници да взимат активно участие в часовете по физическо възпитание, а не да бъдат освобождавани, каквато е масовата практика в българските училища.

"Липсва още разбиране, но днешната инициатива е част от кампанията да променим идеята по отношение на децата със специални потребности. Спортът доказа, че е един от начините, които са основополагащи за приобщаването на децата със специални образователни потребности", каза пред БНТ д-р Катя Стоилова, директор на РЦПППО – Пловдив.

Децата се включиха в състезанието с ентусиазъм, като преминаха дистанцията с велосипеди, ролери, бягане или с помощни колички. Всеки финалист беше аплодиран, а кулминацията настъпи с връчването на медалите от двукратният олимпийски шампион по кану каяк и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов.

Подробности вижте във видеото!

