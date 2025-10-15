БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България

Сребърните медалистки от Олимпийските игри в Москва през 1980 година си спомниха за радостните мигове с националния отбор.

Петкана Макавеева Надка Голчева
Снимка: Startphoto.bg
Две от състезателките, спечелили сребърни медали с националния отбор на България по баскетбол за жени от Олимпийските игри в Москва през 1980 година Петкана Макавеева и Надка Голчева присъстваха на тържеството по повод 45-ата годишнина от този успех в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски" в София.

"Благодарим за инициативата, за да припомним, че баскетбол е имало и ще има и в бъдеще. Усещането беше извънземно, както се казва. Ти летиш, постигнал си най-високия връх в спорта", коментира Петкана Макавеева, чийто двама сина - Стефан Георгиев и Златин Георгиев бяха сред гостите на церемонията.

Макавеева призна, че често се връща към тези незабравими митове.

"Много често аз специално и моите колежки от баскетбола. И много често се събираме не само на такива официални тържества. Събираме се и си спомняме, защото това са хубави спомени, които никой не може да ти вземе. Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България. Защото аз, а и още пет момичета имаме и медали от Монреал през 1976 година", допълни тя.

"Това беше вторият голям успех на българския национален отбор след Игрите в Монреал през 1976 година. Постигнахме голям успех - сребърен медал. Всички това дължим на много упорита работа, на един невероятен треньор, който през целия период ни е учил, сплотявал и мотивирал за големите битки. Това беше един период, в който дойдоха едни от най-големите успехи. Олимпиадата за нас беше като една еуфория, а най-тежкото беше квалификацията във Варна", спомни си Надка Голчева.

Според нея тези успехи могат да служат като стимул на младото поколение.

"Надяваме се младите да имат мотивация и като видят да се споменават нашите успеха да имат стимул. Това е много важно в спорта - да знаеш какво искаш и за какво се бориш. Може би на това се дължат и нашите успехи. Горда съм, че съм част от това голямо поколение. Радвам се, че една от моите последователки като треньор Таня Гатева - моя възпитаничка при жените, вече е поела палката на треньор. Надявам се да постигне това, което си мечтаем", завърши тя по повод настоящия национален селекционер при жените.

Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
45 години от успеха на българските баскетболистки.
Чете се за: 02:35 мин.
