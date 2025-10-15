Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България

Две от състезателките, спечелили сребърни медали с националния отбор на България по баскетбол за жени от Олимпийските игри в Москва през 1980 година Петкана Макавеева и Надка Голчева присъстваха на тържеството по повод 45-ата годишнина от този успех в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски" в София.

"Благодарим за инициативата, за да припомним, че баскетбол е имало и ще има и в бъдеще. Усещането беше извънземно, както се казва. Ти летиш, постигнал си най-високия връх в спорта", коментира Петкана Макавеева, чийто двама сина - Стефан Георгиев и Златин Георгиев бяха сред гостите на церемонията.

Макавеева призна, че често се връща към тези незабравими митове.

"Много често аз специално и моите колежки от баскетбола. И много често се събираме не само на такива официални тържества. Събираме се и си спомняме, защото това са хубави спомени, които никой не може да ти вземе. Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България. Защото аз, а и още пет момичета имаме и медали от Монреал през 1976 година", допълни тя.

"Това беше вторият голям успех на българския национален отбор след Игрите в Монреал през 1976 година. Постигнахме голям успех - сребърен медал. Всички това дължим на много упорита работа, на един невероятен треньор, който през целия период ни е учил, сплотявал и мотивирал за големите битки. Това беше един период, в който дойдоха едни от най-големите успехи. Олимпиадата за нас беше като една еуфория, а най-тежкото беше квалификацията във Варна", спомни си Надка Голчева.

Според нея тези успехи могат да служат като стимул на младото поколение.