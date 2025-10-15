Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник

Днес максималните температурите ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°, на морския бряг - от 16° до 18°. Ще има променлива облачности, на места планинските и източните райони, включително и по Черноморието ще превали слаб дъжд, в планините над 1800 метра – слаб сняг. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-североизток.

През нощта вятърът временно ще отслабне и сутринта на много места ще се образуват мъгли. Минимални температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – 4°, на морския бряг – около 11°, а максималните - между 14° и 19°, в София – около 15°, по Черноморието – от 16° до 18°. През деня ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превалява на места в югоизточните и планинските части от страната. Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг – до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще преобладава облачно време. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна, а на места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температури по най-високите върхове ще са от минус 1 на Мусала до около плюс 1 на Черни връх.

В петък отново ще бъде ветровито, а в следобедните часове в Западна България ще завали. През нощта срещу събота, както и в събота, валежи ще има на много места в цялата страна. В неделя ще продължи да превалява все още в Южна България. В останалата част от страната ще бъде слънчево, но максималните температури ще са с градус-два по-ниски.

В понеделник ще се понижат и минималните температури и сутринта на места в котловините ще се образуват слани, а видимостта ще е намалена от мъгли. През деня ще бъде слънчево, но хладно за сезона.