Десислава Апостолова
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Министрите на отбраната на НАТО се събират в Брюксел за укрепване на отбранителния потенциал и подкрепа за Украйна

Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Министрите на отбраната на страните - членки на НАТО ще заседават в Брюксел. На форума ще бъде обсъдено прилагането на решенията свързани с повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса. Те бяха взети на срещата на върха в Хага през юли. Това са повишаването на разходите за отбрана и отговорът на хибридните заплахи срещу страните от НАТО след зачестилите инциденти с нерегламентирани полети на дронове. Следобед е предвидена и среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. В срещите ще участва и българският министър на отбраната Атанас Запрянов.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Това ще бъде много важна среща, защото вече имахме успешна среща на върха в Хага и сега имаме много повече средства на разположение. Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ, което е много важно, и правим всичко възможно, за да поддържаме заедно Украйна силна. Но искам да благодаря специално на президента Тръмп и лично на вас за лидерството и за това, че НАТО е много по-силно."

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Марк го спомена - огнева мощ. Това предстои. Беше историческа среща на върха само преди няколко месеца, на която казахме на нашите съюзниците, че е необходимо да се включат. И те го направиха. Сега тези ангажименти ще се превърнат в способности и това е най-важният аспект. Част от това е инициативата, в рамките на която европейски страни ще купуват американски оръжия, за да ги предоставят на Украйна чрез НАТО за постигането на мир. Ако има нещо, което сме научили от президента Тръмп, то е, че постигаш мир, когато си силен, имаш реални способности, които противниците уважават."

