Динозавърска магистрала: Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Дължината на динозавърската пътека е цели 220 метра

Палеонтолози във Великобритания разкриха един от най-дългите маршрути със следи от динозавърски стъпки, предаде Би Би Си.

Пътеката с отпечатъци от стъпките на праисторическите животни се намира в каменна кариера в английското графство Оксфърдшир. Дължината й е цели 220 метра.

Тонове варовикови скали са били унищожени с контролирана експлозия, за да позволят на учените да изследват стъпките. Ясно се виждат редуващите се следи от десен и ляв крак.

Издутина в предната част на всеки отпечатък показва къде динозавърът е размазал калта напред и указва посоката, в която се е движел. Според учените, огромните отпечатъци най-вероятно са на цетиозавър - четирикрак звяр, който е достигал дължина от 18 метра.

