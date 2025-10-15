БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с пневматичен пистолет дете

от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Извършителят е задържан, той е криминално проявен и осъждан за притежание на наркотици и кражби

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
5-годишно дете беше простреляно с пневматичен пистолет в Ямбол от 19-годишен младеж. Инцидентът е станал на 13 октомври следобед, докато детето се прибирало с майка си от детска градина. Случката се разиграла в междублоково пространство, близо до дома на семейството. Момчето е ранено в областта на шията, но за щастие нараняването е повърхностно и то е освободено за домашно лечение.

Извършителят е задържан много скоро след подаването на сигнала. По случая е образувано досъдебно производство.

"Разследването е в самото си начало. Причините и механизмът на инцидента предстои да бъдат изяснени чрез разпити на всички свидетели и назначаване на експертизи", обясни в "Денят започва" районният прокурор на Ямбол Мина Гранчарова.

По думите ѝ, 19-годишният извършител е привлечен като обвиняем и му е повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

"Обвиняемият е задържан за 72 часа, предстои внасяне на искане за постоянна мярка "задържане под стража" пред Районния съд", уточни още прокурор Гранчарова.

Оръжието, с което е извършен изстрелът, е пневматичен пистолет калибър 5.0 мм.

"Дали изстрелът е умишлен или не, тепърва ще се изяснява", допълни тя.

Прокуратурата потвърди, че младежът е съсед на семейството на пострадалото дете, но засега няма данни за предишни конфликти.

"Известно е, че са съседи, но дали има някакви предходни отношения, тепърва ще установяваме", каза прокурор Гранчарова и добави, че извършителят е криминално проявен и осъждан за притежание на наркотици и кражби.

Относно самото оръжие тя поясни:

"Този тип оръжие, тъй като е под 24 джаула, не подлежи на уведомителен или разрешителен режим според закона. Носенето му е свободно."

Използваните проектили са гумени сачми, с една от които е причинена леката телесна повреда.

Разследването продължава. Очаква се прокуратурата да внесе искане за постоянен арест на задържания 19-годишен извършител.

Вижте още в прякото включване на Елица Хаджиколева

#простреляно дете #пневматичен пистолет #инцидент с дете #ямбол

