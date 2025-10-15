След бедствието в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода
Снимка: БТА
След бедствието продължава извънредното вземане на проби от питейната вода на територията на Община Несебър заради установени отклонения по микробиологични показатели във ваканционно селище Елените и Свети Влас.
Извънредният мониторинг се извършва от Регионалната здравна инспекция – Бургас и ВиК – Бургас. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели.
Водното дружество е предприело действия за повишаване на количеството подаван хлор, с цел засилена дезинфекция на водата заради постъпилите резултати за отклонения. В останалите населени места на територията на общината не са отчетени отклонения от нормативно установените показатели.