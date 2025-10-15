След бедствието в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода

След бедствието продължава извънредното вземане на проби от питейната вода на територията на Община Несебър заради установени отклонения по микробиологични показатели във ваканционно селище Елените и Свети Влас.

Извънредният мониторинг се извършва от Регионалната здравна инспекция – Бургас и ВиК – Бургас. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели.

Водното дружество е предприело действия за повишаване на количеството подаван хлор, с цел засилена дезинфекция на водата заради постъпилите резултати за отклонения. В останалите населени места на територията на общината не са отчетени отклонения от нормативно установените показатели.