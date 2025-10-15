Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници

Тръмп заплаши, че ако Хамас не се разоръжат доброволно, ще бъдат принудени да го направят със сила
Късно снощи палестинската групировка Хамас върна на Израел телата на още четирима загинали заложници. Заради бавното връщане на останките на загиналите, Израел се закани да намали наполовина помощта влизаща в Газа. Но в крайна сметка властите в Тел Авив решиха да отворят днес пункта Рафа с Египет и да допуснат камионите с помощи, чакащи там. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заговори за втория етап от своя план за Газа и заплаши, че ако Хамас не се разоръжат доброволно, ще бъдат принудени да го направят със сила.
Почит към загиналите. Телата на още 4-ма заложници, загинали в плен на Хамас пристигнаха в института по съдебна медицина в Тел Авив за идентифициране. Въпреки среднощния час, малка група хора с израелски знамена също посрещна конвоя с телата.
Ефрат Бимберг: "Днес е много, много тъжен ден за нас. Не знаем кои са, но те са част от нас - брат, баща, някой за когото ни е било грижа и сме искали да видим отново у дома."
Днес се очаква връщането на още четири тела. Но остават още 16 загинали в плен на Хамас, които групировката трябва да предаде. А срокът изтече в понеделник по обед. Семействата на загиналите са гневни и настояха да не се преминава към втората фаза от примирието в Газа.
Американският президент също написа в социалната си мрежа, че "работата не е свършена. Мъртвите не са върнати, както беше обещано!". В поста си Тръмп добави "Фаза две започва сега!" А тя включва и трудният въпрос по разоръжаването на Хамас. Досега групировката не го е коментирала публично, но според Тръмп това ще стане - доброволно или насила.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ние им казахме, че искаме да се разоръжат и те ще се разоръжат. А ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим и това ще стане бързо и може би със сила. Всички казват: "Ами те няма да се разоръжат". Но ще се разоръжат. Говорих с тях и това е, което ми казаха. Ще се разоръжат или ние ще ги разоръжим."
Израелският премиер Бенямин Нетаняху също коментира следващия етап от плана на Тръмп за Газа:
"Условията в плана на Тръмп са много ясни. Не само да върнем заложниците без да изтегляме нашите военни, но и след това да постигнем демилитаризация и разоръжаване. Те не са едно и също. Първо Хамас трябва да предаде оръжията си. И второ, трябва да се уверим, че в Газа не се произвежда оръжие и не се трафикира оръжие. Това е демилитаризация."
снимки: БТА
Нетаняху изрази надежда и този етап да протече мирно. Заради бавното връщане на загиналите Израел заплаши да съкрати наполовина хуманитарната помощ, която влиза в Газа и се канеше да забави и планираното отваряне на пункта Рафа с Египет - единственият свързващ Газа със страна различна от Израел. Но израелската телевизия Кан съобщи, че пунктът в крайна сметка ще бъде отворен днес и през него ще бъдат допуснати обещаните 600 камиона с храна и медицински консумативи.