Хладно за сезона и в следващите дни

Днес над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна, а на отделни места в Източна България и в планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 14° и 19°, в столицата – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 16° до 18°. Температурата на морската вода е между 18° и 19°, а вълнението на морето – 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, а над около 1800 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и в планините ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 13° и 18°.

В петък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат слабо. От запад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат цялата страна.

В събота ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. По-късно през деня, с ориентиране на вятъра от северозапад, ще започне да прониква по-студен въздух.

В неделя облачността ще се разкъсва, но ще остане предимно значителна. Вятърът ще отслабне, а впоследствие ще се ориентира от североизток. Ще бъде хладно за сезона – с минимални температури между 6° и 11° и максимални между 12° и 17°.