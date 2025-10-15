БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Селекционерът на Испания отличи както играта на Педри, така и представянето на неговите съотборници.

луис фуенте
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е доволен от играта на футболистите си и се надява, че те ще задържат високо ниво на представяне.

Възпитаниците му не срещнаха затруднение и спечелиха домакинството си на България с 4:0. Испанецът изравни рекорд на Висенте дел Боске - 29 мача без загуба, начело на "Ла Фурия".

"Нашата цел е мач за мач. Не си поставям рекорд да подобрявам рекорди. Много съм доволен от това, че изравних рекорда на Висенте дел Боске - такава голяма фигура. Нашата цел е да се класираме за световното първенство. Вървим в добра линия и се надявам така да продължаваме", сподели той след мача в интервю за БНТ.

Специалистът отличи както играта на Педри, така и представянето на неговите съотборници.

"Педри е много добър футболист, но и останалите са много добър. Той е много добър, защото останалите му помагат. Надявам се в този колективен труд, така да играем и занапред", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Национален отбор на Испания по футбол #Луис де ла Фуенте

