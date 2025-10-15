Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех

Българският национал Мартин Георгиев сбъдна своята мечта, след като дебютира за мъжкия отбор на страната.

Дебютантът игра цял мач при загубата от Испания с 0:4.

"Искам да изкажа моите благодарности към треньорите и треньорският щаб за гласуваното доверие, защото за мен това е един много специален момент. Дебют срещу европейски шампион е нещо, за което си мечтах. Единствено, което можеш да направиш е да изпиташ удоволствие от мача, въпреки че се защитавахме през 90% от времето. Мисля, че беше трудно. Предвид резултатите, не е много приятно самото чувство, но пък като отбор се опитваме да се вдигнем след тежките резултати. Няма да е лесно, защото предстоят трудни мачове", сподели той след срещата в интервю за БНТ.