Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех

Българският национал записа първия си мач за мъжкия тим при поражението от Испания.
Българският национал Мартин Георгиев сбъдна своята мечта, след като дебютира за мъжкия отбор на страната.
Дебютантът игра цял мач при загубата от Испания с 0:4.
"Искам да изкажа моите благодарности към треньорите и треньорският щаб за гласуваното доверие, защото за мен това е един много специален момент. Дебют срещу европейски шампион е нещо, за което си мечтах. Единствено, което можеш да направиш е да изпиташ удоволствие от мача, въпреки че се защитавахме през 90% от времето. Мисля, че беше трудно. Предвид резултатите, не е много приятно самото чувство, но пък като отбор се опитваме да се вдигнем след тежките резултати. Няма да е лесно, защото предстоят трудни мачове", сподели той след срещата в интервю за БНТ.
Доскорошният младежки национал поздрави отбора до 21 години, който победи Чехия след обрат с 2:1.
"Искам да поздравя нашия младежки отбор, в който играя и аз. Това е много голяма победа, важна за квалификационния цикъл. Младежи и мъже сме едно цяло и се надявам българският футбол да расте", изрази надежда футболистът на Славия.
Вижте цялото интервю във видеото.