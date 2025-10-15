БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Капитанът на българския национален отбор по футбол за мъже призна, че не се е представил на ниво при поражението от Испания.

кирил десподов всички работим заедно българия
Капитанът на българския национален отбор по футбол за мъже Кирил Десподов вярва, че тимът може да излезе от кризата, ако покаже единство.

Националите не намериха начин да се противопоставят на Испания и загубиха гостуването си с 0:4.

"Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Загубата от Турция се прие доста по-тежко. Трябва да оправим нещата, като анализираме. Групата е тежка, футболистите са уникални но това са клишета. Трябва да се представяме по-добре", сподели той след двубоя в интервю за БНТ.

Футболистът на ПАОК се озова сам срещу вратаря на два пъти, но стреля неточно.

"За съжаление не успях да отбележа. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Испания отправи 30 удара, все пак владееха топката през повечето време", допълни крилото.

Според него всеки национал страда от критиките по адрес на отбора.

"Всеки един футболист би се обидил от критиките. Всички трябва да работим заедно за България. Всички сме заедно в това положение - всички печелим заедно. Когато губим, всички тъгуваме заедно и се опитваме да оправим положението", завърши Десподов.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже #Кирил Десподов

